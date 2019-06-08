Первую техническую школу в Новгородской области откроют в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Первая техническая школа, в которой будут обучать профессиям будущего, может быть открыта в Новгородской области. В ней организуют обучение как для детей, так и для взрослых, которые захотят пройти переподготовку по одной из 30 предложенных компетенций. Об этом в субботу на сессии Петербургского международного экономического форума заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"Мы делаем большую лабораторию, называется она "Новгородская техническая школа". Это место, где будут изучаться и формироваться профессии будущего, которые сейчас только появляются", - заявил глава региона.

Он добавил, что это совместный проект Новгородской области, новгородского университета и университета национальной технологической инициативы "20.35". Задача школы - подготовка и переподготовка кадров для работы на высокотехнологичных производствах и оперативная адаптация работников к новому оборудованию и технологиям.

"Мы рассчитываем, что школа станет одной из глобальных точек, где можно будет поучиться чему-то новому. Кроме того, это будет не только для детей. Если вы инженер и понимаете, что ваши знания, полученные в начале 90-х, уже устарели, то вы можете прийти в техническую школу и поучиться", - добавил Никитин.

Как уточнил ТАСС и. о. ректора новгородского университета Юрий Боровиков, первые пять лабораторий будущей технической школы уже запущены. В числе направлений, по которым идут занятия, "виртуальная и дополненная реальности", "нейротехнологии". Полностью, по его словам, техническая школа будет запущена до 2021 года.

"Разработана дорожная карта, в соответствии с которой до 30 лабораторий будет развернуто на площадях университета. Открытие школы запланировано на 2021 год", - пояснил Боровиков.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.