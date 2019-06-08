Минкавказ не намерен инициировать новые изменения в закон о курортном сборе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Министерство России по делам Северного Кавказа не намерено инициировать изменения в закон о курортном сборе в ближайшее время. Об этом сообщила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в интервью на стенде ТАСС замглавы Минкавказа Ольга Рухуллаева.

В июле 2017 года в России приняли закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму.

"Что касается возможных изменений, про которые вы говорите, таких вот организационных инструментов никаких не требуется для изменения закона. Закон работает, остаются вопросы, про которые вы сказали: новые территории, новые льготники. Мы не планируем инициировать [внесение изменений в закон]", - сказала она, отвечая на вопрос о том, не планируется ли расширение категорий льготников, числа регионов-участников эксперимента или другие изменения в закон.

Рухуллаева отметила, что в настоящее время власти регионов в праве самостоятельно принимать решения о расширении льготных категорий, если считают это необходимым. "Мы сейчас, как ответственный за реализацию эксперимента орган, подготовили отчет, часть нашей работы о результатах за 2018 год. Представили его в правительство, правительство уже направило в Госдуму и в Совет Федерации для того, чтобы они могли посмотреть, стоит ли сейчас уже эксперимент сразу закрыть и распространить или все-таки стоит дальше [продолжить его реализацию в пилотных регионах]. Поэтому мы сейчас подождем, рассмотрение идет в палатах Федерального Собрания", - пояснила замминистра.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.