Запуск ИНТЦ и университета "Сириус" в Сочи состоится в июле 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) и университет "Сириус" в Сочи начнут работу в июле 2019 года, сообщил в субботу журналистам ректор научно-технологического университета "Сириус" Артемий Рожков в рамках Петербургского международного экономического форума.

"В июле запускается инновационный научно-технологический центр и университет "Сириус", который станет первым резидентом ИНТЦ. В новом учебном году мы будем стартовать с отдельными модулями, учебными курсами в рамках программ высшего образования для тех студентов, которые уже учатся, уже поступили в другие университеты. Впоследствии мы начнем реализовывать и свои программы, когда студенты будут поступать в университет "Сириуса", по направлениям работы ИНТЦ: "Искусственный интеллект и информационные технологии", "Генетика и науки о жизни", "Когнитивные и междисциплинарные исследования", - сказал Рожков.

Планируется, что студенты университета будут осваивать образовательные программы на основе уникальных и современных достижений науки по задачам, которые поставят партнеры "Сириуса". "Они будут реализовывать совместные проекты, которые будут внедряться через ИНТЦ и ту технико-внедренческую зону, которая создается у нас в Сочи, в Имеретинском районе, примерно на 30 га земли, где эти проекты будут апробироваться и внедряться. Тем самым студенты могут ознакомиться и проработать свой проект в максимально боевых условиях, по максимально современным технологиям", - отметил он. После того, как студенты проявят себя в проектах, они, по словам Рожкова, становятся "желаемыми работниками для работодателей, для больших корпораций, которые будут у нас иметь отдельные представительства и реализовывать свои направления". "И, конечно же, студенты будут работать не только в Сочи, но и по всей стране", - подчеркнул он.

Рожков пояснил, что университет будет располагаться в здании бывшего главного медиацентра Олимпиады-2014, где сейчас находится Парк науки и искусства "Сириус". "Мы планируем частичную реконструкцию здания и формирование кампуса университета в непосредственной близости от медиацентра, в интеграции со спортивными объектами, которые находятся под управлением фонда "Талант и успех" и будут тоже интегрированы в университет. Таким образом, создается современный студенческий городок, который позволит студентам в одном месте обучаться, проживать, заниматься исследовательской деятельностью и спортом", - заявил ректор.

По словам руководителя фонда "Талант и успех" Елены Шмелевой, основная часть партнеров университета сотрудничает с "Сириусом" со дня создания центра. "Мы вместе создавали образовательные программы для школьников, сейчас в пилотном режиме запущены первые программы для студентов. Участие в качестве резидентов даст новые возможности и по трудоустройству наших выпускников, и по профессиональной поддержке, когда они учатся в ведущих университетах РФ, и по кадровому сопровождению и технологическому в тех научно-образовательных центрах, которые в рамках нацпроекта "Образование" создаются в субъектах России", - сказала журналистам Шмелева.

О "Сириусе"

Образовательный центр "Сириус", работу которого курирует образовательный фонд "Талант и успех", открыт в июне 2015 года в Сочи на базе олимпийских объектов. Ежемесячно в центр приезжают 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России. Их сопровождают более 100 педагогов и тренеров, повышающие свою квалификацию.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования и вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.