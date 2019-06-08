В Лондоне прошел военный парад по случаю официального дня рождения Елизаветы II

ЛОНДОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Военный парад по случаю официального дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II, которой исполнилось 93 года, состоялся в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне. В качестве гостя к торжествам присоединилась премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, которая в пятницу официально ушла с должности лидера правящей Консервативной партии, оставшись временно во главе британского правительства, пока не завершится процесс выбора нового главы тори.

Пресс-служба британского премьера распространила ее заявление, в котором она отметила огромный вклад Елизаветы II в дело укрепления Содружества наций. "Она [королева] служит нашей главой на протяжении 67 лет, неустанно работая во благо нашей семьи наций... когда-то нас было восемь членов, сейчас нас - 53, и мы охватываем треть населения мира", - сказала Мэй.

Торжественная церемония

После того, как все было готово к проведению парада, по парадной улице Мэлл от Букингемского дворца на плац выехали конные экипажи с членами королевской семьи. В одной из карет находились герцогиня Корнуольская Камилла, герцогиня Кембриджская Кэтрин, принц Гарри и его супруга Меган Маркл, для которой данное мероприятие стало первым официальным выходом в свет после рождения у пары в начале мая сына Арчи. Последней в сопровождении гвардейской кавалерии на плац прибыла Елизавета II, за каретой которой верхом на лошадях следовали принц Уэльский Чарльз, герцог Кембриджский Уильям и герцог Йоркский Эндрю. Супруг британского монарха герцог Эдинбургский Филип, которому 10 июня исполнится 98 лет, не появился на параде, поскольку летом 2017 года он завершил исполнение официальных общественных обязанностей в качестве представителя монаршего дома. Примечательно, что Елизавета II за время своего 65-летнего правления неизменно принимала парад по случаю своего дня рождения, за исключением 1955 года, когда он был отменен из-за забастовки.

После завершения военного смотра вся королевская семья вернулась в Букингемский дворец, а праздничная церемония продолжилась артиллерийским салютом из 41 залпа, которые были даны в расположенном неподалеку Грин-парке. После того, как члены династии Виндзоров во главе с Елизаветой II вышли на балкон дворца и приветствовали многотысячную толпу, собравшуюся, несмотря на пасмурную и ветреную погоду, началась воздушная часть торжеств с участием Королевских ВВС и пилотажной группы "Красные стрелы". Над Букингемским дворцом пролетели вертолеты Chinook, транспортник Voyager, а также истребители Eurofighter Typhoon.

Дни рождения королевы

Елизавета II традиционно отмечает два дня рождения. Фактический приходится на 21 апреля и проходит без особых торжеств. Традиция отмечать не только фактический, но и официальный день рождения британского монарха уходит корнями еще в 1748 год с проведением знаменного марша королевской гвардии, который с наступлением XX века проводится в первую, вторую и реже третью субботу июня. Обусловлено это было тем, что в это время года в Великобритании устанавливается теплая и солнечная погода.

Елизавета II, родившаяся в 1926 году, взошла на престол в возрасте 25 лет, сменив своего отца Георга VI (1895-1952). В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне, а после того, как 13 октября 2016 года умер король Таиланда Пумипон Адульядет, она стала самым долгоправящим из ныне здравствующих монархов мира. 6 февраля 2017 года королева отметила 65-летие пребывания на троне, став первым британским монархом, которому довелось отпраздновать "сапфировый" юбилей правления.