Единственное в Севастополе отделение сестринской помощи откроется после ремонта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Единственное севастопольское отделение сестринской помощи откроется в июне после проведенного в помещениях ремонта, сообщил ТАСС губернатор Дмитрий Овсянников на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы закончили ремонт целого корпуса. Отделение сестринского ухода в этом корпусе рассчитано на 30 коек. Буквально через несколько дней его открываем", - сказал губернатор.

Как пояснили ТАСС в городском департаменте здравоохранения, до конца июня планируется открыть отделение сестринского ухода в городе Инкерман (входит в состав Севастополя). Это единственное подобное медучреждение в городе.

Представитель департамента добавила, что под отделением сестринского ухода традиционно понимается отделение, рассчитанное на пациентов пожилого возраста, тех, кому полагается непрерывное социальное обслуживание и специальный медицинский уход или поддерживающее лечение, пациентов с неизлечимыми заболеваниями, тяжелыми хроническими болезнями или нуждающихся в паллиативной медицинской помощи.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.