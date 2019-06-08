Швыдкой считает, что создатели мини-сериала "Чернобыль" имели благородные мотивации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Американский сериал "Чернобыль" снят профессионально и трогательно, его нельзя назвать антироссийским. Такое мнение высказал в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Премьера мини-сериала "Чернобыль" на канале HBO состоялась 7 мая. Картина рассказывает об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Главные роли в сериале исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис.

"Американский фильм, который многие сейчас смотрят, он, действительно, интересен и трогателен. И очень профессионален. Конечно, кому-то все равно захочется сказать, что эта картина антироссийская или антиукраинская. Но думаю, что это не так", - сказал он.

Швыдкой считает, что трагедия Чернобыля касается всего мира, как и другие техногенные катастрофы или рукотворные террористические акты, такие как "Фукусима" или 11 сентября. "Такого рода картину нельзя считать русофобским фильмом, который поставил своей целью доказать, что Советский Союз был деградирующей страной и так далее. У создателей, на мой взгляд, были совсем другие мотивации, и они были вполне благородны. А расхождения в деталях с тем, что было в действительности, - это неизбежно в художественном произведении, даже похожем на правду", - отметил он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.