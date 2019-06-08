Власти Петербурга запустят корпоративный университет для подготовки проектных команд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга откроют университет по подготовке команд для реализации стратегических проектов, сообщил в субботу ТАСС вице-губернатор города Владимир Княгинин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он получит название корпоративный университет.

"Внутри администрации [Санкт-Петербурга] мы формируем корпоративный университет, который возьмет на себя образовательные программы, в том числе подготовку команд под реализацию новых проектов. Мы также крайне заинтересованы в проекте Петербургского политехнического университета, так как в его основе лежит задача по переобучению инжиниринговых центров под новые отрасли", - сказал он, добавив, что всего в проектные команды Петербурга входят около 8 тыс. человек.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.