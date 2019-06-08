В Минпросвещения назвали слова проректора РАНХиГС об учителях безосновательными

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Негативные оценки, данные проректором РАНХиГС Иваном Федотовым школьным учителям, являются безосновательным и вызывают удивление, считает статс-секретарь - замминистра просвещения РФ Павел Зенькович.

Ряд СМИ ранее сообщил, что Федотов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал школьных педагогов "отвратительными" и "закомплексованными неудачниками". По его словам, сотрудники вуза провели эксперимент, в ходе которого решили обучить учителей и учеников московских школ проектному управлению, и результаты показали, что педагоги не способы к какой-либо трансформации. Он выразил мнение, что в каждой школе работают не более пяти "звездных" учителей, остальные педагоги "ничему не могут научить наших детей". Также, по его словам, нет необходимости в педагогических вузах, так как они никогда не попадают в рейтинги университетов, ни в топ-20, ни в топ-40.

"Несмотря на то, что столь безосновательные суждения вызывают удивление, чем желание спорить, не могу остаться в стороне от возникшей дискуссии. Возможно, господин Федотов не в курсе результатов последних исследований PIRLS (Международное исследование качества чтения и понимания текста, проводимое Международной ассоциацией по оценке учебных достижений - прим. ТАСС) и TIMSS (Международное сравнительное мониторинговое исследование качества математического и естественнонаучного образования - прим. ТАСС), в которых Россия находится в числе стран-лидеров. И это в первую очередь заслуга наших учителей", - приводит слова Зеньковича пресс-служба Минпросвещения РФ.

Он отметил, что ни в коем случае нельзя говорить о том, что учителя не развиваются на профессиональном поприще, "ведь без постоянного совершенствования своих навыков невозможно завоевать авторитет среди детей".

"Можно с уверенностью сказать, что такие достижения господина проректора, как занимаемая им должность в РАНХиГС и возможность принять участие в престижном международном форуме (ПМЭФ - прим. ТАСС), стали возможны в том числе и благодаря учителям, наставникам, которые сопровождали его по жизни. Полагаю лицемерием рассуждать о будущем образования без должного уважения к тем, кто каждый день по своему призванию приходит в школу и берет на себя ответственность за судьбу наших детей", - добавил он.