В Вильнюсе отметили День русской культуры

ВИЛЬНЮС, 8 июня. /ТАСС/. Празднование Дня русской культуры, организованное общественной организацией русскоязычной диаспоры "Славянский фонд милосердия" при поддержке посольства РФ, департамента внешнеэкономических и международных связей мэрии российской столицы, прошло в субботу в столице Литвы в 17-й раз. Мероприятие пользуется большой популярностью у жителей Вильнюса, его посещают тысячи человек.

"Стало доброй традицией накануне Дня России проводить масштабный праздник русской культуры, который пользуется широкой популярностью, причем не только у русскоязычных жителей", - сказал на открытии праздника посол РФ Александр Удальцов.

Мероприятие проводится в форме народного гулянья в парке Вингис. Гости праздника имеют возможность познакомиться с творчеством местных русских художников и литераторов, приобрести изделия народного творчества, которые в том числе представляют специально приехавшие мастера из России, отведать блюда русской кухни. На Дне русской культуры выступили коллективы и исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Владимира, Даугавпилса.

Украшением праздника стало выступление обладателя уникального голоса, певца, актера и автора песен Витаса и заслуженного артиста России Вадима Казаченко.