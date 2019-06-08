Эксперты: продвижение России как единого целого поможет привлечь иностранных туристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Представление иностранных туристов о России как о едином целом, посещение ими не только Москвы и Санкт-Петербурга, на которые приходится около 70% гостей из-за рубежа, должно стать главным в развитии въездного туризма. Об этом в субботу сообщила председатель комитета по туризму общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Елена Кривенкова на дискуссионной площадке Петербургского международного экономического форума.

"Маркетингу сейчас отведена большая роль в продвижении дестинации (географическая территория, имеющая определенные границы, которая может привлекать и удовлетворять потребности широкой группы туристов). Совсем недавно создана рабочая группа по маркетингу в рамках Ростуризма, это большой вклад, надеюсь, мы вернемся к продвижению страны как единого целого", - сказала она.

С этим утверждением согласен президент TWIGA Communication Group Александр Оганджанян, который отметил, что в России есть попытки очень интересных маркетинговых решений в привлечении туристов из-за рубежа. "Недавно был фестиваль "Серебряный меркурий", и гран-при получила заявка города Зеленоградска: они придумали историю "Котошеф - город для котов", у них огромные международные связи. Вложив 500 тыс. рублей в продвижение этой истории, город за год получил 197 млн рублей от туризма. Мы знаем "Суздальский огурец", мы знаем город Мышкин, на местах пытаются что-то делать", - сказал Оганджанян.

Со своей стороны, он предложил подумать над созданием социального или государственно-частного партнерства, куда можно будет вовлечь все заинтересованные в развитии въездного туризма стороны.

Инфраструктура и поток

По словам представителя директора по маркетингу и PR итальянской сети отелей Domina в России Натальи Беляковой, по аналогии с вопросом, что было раньше - курица или яйцо, существует дилемма, что первично - инфраструктура или поток. "Давайте сделаем так, чтобы это была инфраструктура по поводу, ради которого люди приехали - одно без другого не работает. Если у нас туристы приедут на какой-нибудь фестиваль и будут ночевать в палатках или любоваться набережной, где нет туалетов, тогда в следующий раз они не приедут вообще", - сказала она.

Белякова отметила, что около 70% въездных туристов не уезжают дальше Москвы и Санкт-Петербурга. По ее мнению, Москва и Санкт-Петербург - это то, через что можно показывать всю страну, но здесь можно и нужно использовать "допродажу в хорошем смысле территорий - это принципиально важно".

В ходе дискуссии эксперты выразили общее мнение, что привлекать иностранных туристов в Россию следует независимо от возраста и достатка, следует также активизировать в этом направлении работу в регионах.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.