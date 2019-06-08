ТПП, РСПП, "Деловая Россия" и "Опора России" организуют встречи волонтеров, бизнеса и НКО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), общественные организации "Деловая Россия" и "Опора России" будут проводить ежегодные встречи представителей бизнеса, волонтерских и некоммерческих организаций. Об этом заявил в субботу председатель совета Ассоциации волонтерских центров (АВЦ), член Общественной палаты России Артем Метелев на секции "Влияние волонтерства и КСО-программ на эффективность компаний и их сотрудников" Петербургского международного экономического форума.

"План реализации [Концепции развития волонтерства до 2025 года] будет утвержден в июле <...> Торгово-промышленная палата, РСПП, "Деловая Россия" и "Опора России" согласились ежегодно с февраля 2020 года проводить на своих площадках деловые встречи бизнеса, волонтерских организаций и НКО для того, чтобы их объединять и знакомить в регионах и городах", - сказал он.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 27 декабря 2018 года утвердил Концепцию развития добровольчества (волонтерства) в России до 2025 года.

АВЦ создана в 2014 году с целью выстраивания системной работы по организации и сопровождению волонтерских центров, осуществляющих свою деятельность в субъектах России. На сегодняшний день в АВЦ входит более 100 организаций, в их числе образовательные организации высшего и среднего профессионального образования, некоммерческие организации, а также ресурсные центры по поддержке добровольчества.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.