Культурно-образовательный проект "Педагогические сезоны" впервые открылся в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Проект по созданию единого культурного и образовательного пространства открылся в субботу на базе старейшего педагогического вуза страны - в университете им. Герцена в центре Петербурга. В церемонии открытия принял участие временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов, передает корреспондент ТАСС.

"Мы открываем совершенно новый проект - "Педагогические сезоны". Он объединяет абсолютно всех желающих - и преподавателей, и детей, и студентов, и родителей. Для всех нас очень важна подготовка будущего поколения, те вызовы, с которыми они столкнутся, подготовка ко взрослой жизни", - сказал Беглов.

По словам представителей самого университета им. Герцена, проект по масштабу и длительности абсолютно уникальный для Петербурга. Цель "Педагогических сезонов" - построение на базе вуза открытой образовательной экосистемы, то есть единого пространства с различными ресурсами для обучения и развития. Речь идет о курсах, мастер-классах, форумах, ярмарках.

Проект, по словам представителей вуза, не имеет ограничений по периоду реализации. По задумке "Педагогические сезоны" должны стать сквозной программой в рамках деятельности вуза, при чем программа каждый квартал будет обновляться. Летняя сессия, которая называется "Расписание на послезавтра", посвящена формированию открытой университетской среды, отвечающей требованиям экономики и общества, а также опережающей их.