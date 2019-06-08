В СК заявили, что фильм Лунгина "Остров" помог раскрыть убийство замглавы ЦБ Козлова

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Фильм режиссера Павла Лунгина "Остров" помог раскрыть убийство заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова и установить заказчика. Об этом рассказал в эфире телеканала Следственного комитета РФ старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Валерий Хомицкий, расследовавший это одно из самых резонансных заказных убийств 2000-х годов.

Андрей Козлов был застрелен вместе со своим водителем 13 сентября 2006 года при выходе из спортивного комплекса "Спартак" у своего служебного Mercedes. В должности заместителя председателя Банка России он создавал систему противодействия отмыванию преступных денег.

"У нас было взято сразу три исполнителя [убийства]. Мы начали с ними работать, но это мало что давало. Каждый из этих лиц ничего не знал ни о заказчике преступления, ни о посредниках", - рассказал Хомицкий. Следствие тщательно анализировало, кому конкретно было выгодно убийство Козлова. "Это было небыстро. Но на поверхность у нас выплыли банки некоего Френкеля. Когда Козлов закрывал один банк Френкеля, он открывал другой. Закрывал другой - открывал третий", - пояснил следователь. Но оснований для задержания банкира Френкеля не было, потому это были лишь косвенные доказательства.

По анализу телефонных звонков киллеров с посредниками, большинство из которых к тому времени уже скрылись, удалось выйти на бывшую сотрудницу одного из банков в Дагестане, владелицу московского ресторана "Триш" Лиану Аскерову.

Так совпало, что Аскерову задержали на следующий день после телевизионного показа фильма Павла Лунгина "Остров". В ходе беседы с ней Хомицкий сперва стал расспрашивать ее об увлечениях, о том, что она читает. "Это была такая непринужденная беседа. И само по себе как-то вышло на этот вчерашний фильм. Я говорю: "Вот вчера фильм такой посмотрел, ты не видела случайно?". Она смотрит на меня. Говорит: "Остров?". Я говорю: "Да". Она: "Да, я вчера его смотрела". Я сделал такую паузу. Какое-то время молчание", - вспоминает этот допрос Валерий Хомицкий.

После молчания он задал ей вопрос: "Лиана, а как ты с этим жить дальше будешь?". "Молчание. Я молчу. Она молчит. Она понимает, что я спросил: ведь один из людей, из бойцов (главный герой фильма "Остров", ставший монахом, чтобы искупить совершенное во время войны убийство командира - прим. ТАСС), который убивал своего командира, всю последующую жизнь думал о том, а как же мне быть, как жить дальше? Как мне все это замолить? - сказал Хомицкий. - Она смотрит мне в глаза и говорит: "Да. Сложно мне будет жить дальше. Френкель заказал это убийство".

"Так ко множеству косвенных улик добавилась прямая. Все дальнейшие действия - обыски и допросы - превратили эти улики в неопровержимое доказательство. Суд присяжных был в вердикте единодушен: виновен", - отметил следователь.

"Людей, которые бы желали убийства Козлова, было немало. Сколько людей занималось отмыванием, чему противостоял Козлов, и каждый из них мечтал. Но все действия, направленные на убийство, осуществлял только Френкель, исходило все только от него, деньги проплачивал он, Аскерову нашел он", - добавил Хомицкий.

Дело об убийстве Козлова

В октябре 2008 года присяжные признали Алексея Френкеля и других подсудимых виновными в подготовке и покушении на Андрея Козлова. 13 ноября 2008 года Мосгорсуд приговорил Френкеля к 19 годам лишения свободы, Лиана Аскерова была приговорена как соорганизатор убийства к 13 годам лишения свободы, остальным подсудимым были назначены сроки от шести лет до пожизненного лишения свободы.

Фильм Павла Лунгина "Остров" - о жизни, как об искуплении за убийство, совершенное в молодости, показали по телевидению накануне задержания Аскеровой. Он получил высокие оценки на российских фестивалях, а патриарх Алексий особо отметил эту ленту, сказав, что "его создатели сумели показать глубокое, искреннее покаяние человека".

29 ноября 2006 года на встрече с создателями фильма в Патриаршей резиденции он назвал фильм первым серьезным обращением российского кинематографа к монашеской теме, к христианской жизни в целом. Он передал создателям ленты благословенные патриаршие грамоты за проделанный труд.