Меценат подарил музею "Павловск" секретер, выполненный для супруги Александра III

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Павловский дворец получил на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подарок - секретер, выполненный для императрицы Марии Федоровны, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Государственного музея-заповедника "Павловск".

"ПМЭФ принес Павловскому музею-заповеднику подарок. Участник форума Михаил Карисалов, известный не только как бизнесмен, но и меценат, преподнес для интерьеров дворца секретер. Именно его знаменитый мастер Генрих Гамбс выполнил для императрицы Марии Федоровны", - сказали в пресс-службе.

Подарок уже готовят к показу посетителям музея.

Мебельный мастер Генрих Гамбс долгое время работал в Петербурге, где и основал популярную марку мебели, которую также упоминали в своих произведениях Пушкин, Тургенев, Гончаров.

ГМЗ "Павловск" расположен в Пушкинском районе Петербурга. Павловский дворец был летним дворцом Павла I, к нему примыкает парк площадью около 600 га.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.