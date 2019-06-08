Во Франции открылся международный морской фестиваль "Руанская армада - 2019"

РУАН /Франция/, 8 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Традиционный фестиваль "Руанская армада" вновь собирает десятки исторических парусных и современных военных судов у берегов Сены в Руане, расположенном на севере Франции неподалеку от пролива Ла-Манш. Власти этого города ожидают, что около 6 млн зрителей посетят организованные для них мероприятия и поднимутся на борт кораблей.

Официальная церемония открытия началась с торжественного перерезания ленточки на набережной, в ней приняли участие представители ВМС Франции, председатель и основатель ассоциации "Армада свободы" Патрик Хэрр, префект региона Нормандия Пьер-Андрэ Дюран и другие представители государства различных уровней. Позже они выступили перед представителями СМИ перед началом фуршета, на который прибыл глава министерства народного образования Франции Жан-Мишель Бланкер. Хэрр выразил соболезнования в связи с гибелью французских моряков в результате шторма, обрушившегося на запад и северо-запад Франции в пятницу, а также поблагодарил волонтеров, которые помогли восстановить пострадавшие из-за непогоды павильоны к началу праздника. Накануне официального открытия порывистый ветер повалил заграждения и часть павильонов на набережной, в результате чего незначительно пострадали три человека. Из-за разбушевавшейся стихии были отменены все мероприятия, в том числе вечерний фейерверк.

"Вот уже 30 лет "Армада" украшает берега Сены, с годами она только росла. Это великая манифестация мира мореплавателей. "Армада" - это незабываемые воспоминания для всех, встречи, обмены. "Армада" - это самые большие, самые красивые парусники в мире. Это большой праздник для всех. Вместе с ней преображается весь Руан", - заявил мэр города Ивон Робер.

Полсотни кораблей у берегов Сены

В этом году "Армада" насчитывает 50 судов, из них четыре - российские. Парусник "Штандарт" - точная копия легендарного первого судна Балтийского флота, которое проектировал лично император Петр Первый, и трехмачтовый "Мир" 1987 года постройки.

Кроме них, зрителей ожидает четырехмачтовый "Седов", построенный в 1921 году на верфи Круппа в Киле (Германия) и на данный момент являющийся крупнейшим в мире учебным парусным судном. Во время Второй мировой войны барк ходил в Балтийском море под военно-морским флагом Германии. После войны был передан СССР по репарации, позднее переоборудован в учебное судно.

Также речь идет об учебном четырехмачтовом барке "Крузенштерн". Он построен в 1926 году на немецкой верфи возле Бремерхафена, получив название "Падуя". Четырехмачтовое судно вошло в десятку крупнейших парусников мира. В 1946 году оно перешло по репарациям в собственность СССР и было переименовано в честь русского мореплавателя, руководителя первой русской кругосветной экспедиции 1803-1806 годов адмирала Ивана Крузенштерна. Барк был переоборудован под учебное судно, совершил два кругосветных плавания, трансатлантическую экспедицию, становился победителем международных регат.

В беседе с корреспондентом ТАСС капитан корабля Михаил Еремченко заявил, что "Крузенштерн" пользуется большой популярностью у гостей праздника и в течение дня он ожидает принять на борту от 5 тыс. до 6 тыс. человек. "Это сближает людей, ломает границы, политические предрассудки. Люди видят, что за границей, в той же России, или вот, мы видим, в той же Франции живут такие же люди с какими-то земными проблемами и без политической пропаганды", - заявил капитан, подчеркнув важность проведения подобных фестивалей.

Почетным участником стал парусник "Гермиона", прибывший в порт Руана 7 июня. Это точная копия военного фрегата ХІХ века, на котором в Северную Америку прибыл маркиз де Лафайет. С самого утра он собирает огромное количество зрителей, которые, выстроившись в длинную очередь, ждут, чтобы подняться на борт. В субботу команда ожидает принять около 4 тыс. посетителей.

Зрелища и познавательные курсы

Все мероприятия, организованные городскими властями с 6 по 16 июня в рамках фестиваля, абсолютно бесплатны для посещения. В общей сложности бюджет, согласно заявлению организаторов, составит около 7 млн евро, из них 40% покрываются из бюджета города Руан, его метрополии, региона Нормандия и других административных единиц. Помимо концертов и выстроившихся вдоль набережной кораблей гостей праздника ожидают различные мастер-классы и выставки. Так, например, спасательные службы готовы научить всех желающих приемам первой помощи и реанимации на специальных манекенах, неподалеку от них в небольшом бассейне организованы курсы дайвинга. Множество выставок рассказывают об истории парусного флота, современных достижениях, в том числе по очистке моря от мусора при помощи специальных кораблей, уличные художники же с самого утра субботы приступили к созданию большого граффити вдоль большого участка набережной.

В этом году, как и раньше, зрителей каждую ночь будут радовать красочными фейерверками, которые должны запускать с полуострова Ролле. За окрас летнего неба вновь отвечают французские мастера "дикого огня" из команды 8me Art, которые единственные в Нормандии сами производят и запускают собственную пиротехнику. В качестве меры предосторожности с 23:15 (00:15 мск) во время салюта на Сене будет запрещена навигация судов, а парусникам будет запрещено приближаться к батареям ближе, чем на 50 м.

Несмотря на то, что праздник обычно проводится каждые пять лет, в этот раз ожидание растянулось на один год дольше. Это связано с тем, что в 2017 году расположенный на морском побережье близ устья Сены город Гавр отмечал свое 500-летие и приглашал в этой связи многие из тех судов, которые участвуют в фестивале. Учитывая, что большие парусники традиционно не ходят в одно и то же место чаще, чем раз в пару лет, было решено сдвинуть дату на 2019 год, на который, к тому же, выпадает 30-летняя годовщина со дня проведения первой "Армады" в 1989 году.