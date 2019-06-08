Первую школу для одаренных детей из малообеспеченных семей построят в Саратове в 2019 году

САРАТОВ, 8 июня. /ТАСС/. Строительство школы для одаренных детей из малообеспеченных семей на базе Саратовского государственного университета (СГУ) планируют завершить в июле 2019 года, а отделочные работы провести до конца октября. Об этом в субботу во время поездки в Саратов заявил председатель Государственной думы, инициатор проекта Вячеслав Володин, его слова приводятся на сайте правительства региона.

"Основные строительные работы должны завершить к июлю, затем отделочные и до конца октября - строительно-монтажные в целом, это будет первое специализированное учебное заведение для одаренных детей из малообеспеченных семей. Задача этого проекта - создать условия для учеников, которые позволят им определиться со специализацией, раскрыть свои таланты, подготовиться к дальнейшему обучению в вузе", - цитирует Володина пресс-служба правительства Саратовской области Володина.

По словам Володина, в школе, которую называют предуниверсарием, будут обучаться старшеклассники. Для ребят из районов строится общежитие на 125 мест, а всего мест - 400. С мая 2020 года специальная выездная комиссия должна приступать к работе по отбору учеников, а образовательный процесс планируют начать с сентября 2020 года. Ребята будут изучать программирование, робототехнику, биотехнологии, медицину будущего, культуру. Учеников обеспечат всем необходимым: учебниками, канцтоварами, одеждой, обувью. Предуниверсарий состоит из учебного корпуса, спортивного зала и зимнего сада.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе председателя Госдумы, строительство объекта ведется в рамках личного благотворительного проекта Вячеслава Володина, он сам принимает в нем участие и находит спонсоров.