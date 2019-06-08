Минпросвещения не собирается вводить уроки семейных ценностей в школах России

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Министерство просвещения не планирует вводить в российских школах уроки семейных ценностей, сообщили в субботу в пресс-службе министерства.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщила, что решение о механизме введения в российских школах уроков семейных ценностей в рамках Десятилетия детства должно быть принято Минпросвещения до конца второго квартала 2019 года.

"Минпросвещения России рассматривает актуальные для российского образования инициативы в установленном порядке. На текущий момент нововведения, касаемые внедрения новых предметов, не планируются", - говорится в сообщении пресс-службы.

Президент РФ Владимир Путин указом от 29 мая 2017 года объявил в стране Десятилетие детства на 2018-2027 годы в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.