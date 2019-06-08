Финал студенческого фестиваля примут в 2020 году два российских региона

СТАВРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Ростовская и Иркутская области примут финал фестиваля Студенческая весна в 2020 году. Об этом сообщил председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий во время закрытия в субботу международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" в Ставрополе.

"Несколько городов в следующем году примут фестиваль. Ростов-на-Дону и Иркутск будут принимать финал "Российской студенческой весны", - сказал он.

Как пояснили организаторы, в Иркутске в 2020 году пройдет финал фестиваля для учащихся учреждений среднего профессионального образования, Ростов-на-Дону будет принимать финальный этап "Российской студенческой весны-2020".

Финал "Российской студенческой весны-2019" прошел в мае в Перми, участниками стали около 3 тыс. студентов из 75 регионов России. Как правило, регион, следующим принимающий фестиваль, объявляется на церемонии закрытия. Однако в 2019 году организаторы решили объявить об этом на фестивале "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС".

Международный студенческий фестиваль проходит 4-9 июня в Ставрополе, его участниками стали 2,5 тыс. молодых людей из 23 стран. Учредителями и организаторами фестиваля являются Россотрудничество, Росмолодежь, правительство Ставропольского края, Российский союз молодежи. Фестиваль проходит при поддержке АНО "Россия - страна возможностей".