{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Финал студенческого фестиваля примут в 2020 году два российских региона

В 2019 году он прошел в Перми, его участниками стали около 3 тыс. человек

СТАВРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Ростовская и Иркутская области примут финал фестиваля Студенческая весна в 2020 году. Об этом сообщил председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий во время закрытия в субботу международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" в Ставрополе.

"Несколько городов в следующем году примут фестиваль. Ростов-на-Дону и Иркутск будут принимать финал "Российской студенческой весны", - сказал он.

Как пояснили организаторы, в Иркутске в 2020 году пройдет финал фестиваля для учащихся учреждений среднего профессионального образования, Ростов-на-Дону будет принимать финальный этап "Российской студенческой весны-2020".

Финал "Российской студенческой весны-2019" прошел в мае в Перми, участниками стали около 3 тыс. студентов из 75 регионов России. Как правило, регион, следующим принимающий фестиваль, объявляется на церемонии закрытия. Однако в 2019 году организаторы решили объявить об этом на фестивале "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС".

Международный студенческий фестиваль проходит 4-9 июня в Ставрополе, его участниками стали 2,5 тыс. молодых людей из 23 стран. Учредителями и организаторами фестиваля являются Россотрудничество, Росмолодежь, правительство Ставропольского края, Российский союз молодежи. Фестиваль проходит при поддержке АНО "Россия - страна возможностей".

Теги
РоссияИркутская областьРостовская областьСтавропольский край
Дело против журналиста Ивана Голунова
Генсек СЕ призвал главу МВД России взять ситуацию вокруг дела Голунова под свой контроль
Турбьёрн Ягланд отметил, что обеспокоен и опечален поступающими из Москвы сообщениями об инциденте с журналистом
Читать полностью