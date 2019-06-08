Площадки временного хранения ТКО появятся во всех районах Калужской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Площадки для временного хранения, сортировки и предварительной переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) появятся в каждом муниципальном районе Калужской области. Об этом ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме в субботу сообщил глава региона Анатолий Артамонов.

"Я дал указание о том, чтобы в каждом муниципальном районе без исключения была своя площадка по временному хранению и предварительной переработке, сортировке твердых коммунальных отходов. [Это позволит] избежать излишних транспортных расходов по доставке этих ТКО на полигоны и перерабатывающие комплексы", - сказал он.

Схемы размещения сортировочных предприятий сделаны. В настоящее время, по словам Артамонова, ведутся переговоры с инвесторами, готовыми построить заводы. Отходы, оставшиеся от сортировки (RDF-топливо) планируется поставлять на Калужский цементный завод. Власти планируют в ближайшие несколько лет завершить строительство еще одного цементного завода, чтобы использовать большее количество RDF. Пластик и бумага будут использоваться в качестве вторсырья.

ПМЭФ проходил с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.