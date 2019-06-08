Джуканович: Сербская православная церковь препятствует европейским амбициям Черногории

БЕЛГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь (СПЦ), прихожанами которой является подавляющее большинство христиан Черногории, в препятствовании европейским амбициям общества и попытке сохранить религиозную монополию в стране. Об этом он заявил в субботу на митинге в Никшиче.

"Сербская православная церковь любым способом в разных формах пытается препятствовать современным европейским амбициям черногорского общества. Она пытается сохранить религиозную монополию в Черногории, препятствовать созданию правового государства и продолжить то, что ей согласно правовой системе Черногории не принадлежит. Сербская Православная церковь сохраняет здесь инфраструктуру Великой Сербии. Они считают, что Черногория появилась по ошибке, и что нас время приведет к осознанию этой ошибки и потребности вновь обратиться к созданию Великой Сербии, у них ничего не получится, нет никакой ошибки", - заявил президент.

По словам Джукановича, власть продолжит бороться за независимость непризнанной черногорской церкви. "Остался еще один важный шаг, которым мы исправим еще одну тяжелую несправедливость, причиненную Черногории в начале 20 века. Это обновление черногорской автокефальной церкви. Нравится это кому-то или нет, но мы будем очень сосредоточенно работать над этим. Это полностью соответствует тем демократическим началам, на которых основывается Черногория", - сказал он.

Черногорская церковь

Ранее в интервью ТАСС митрополит Амфилохий рассказал, что впервые о так называемой "черногорской церкви" коммунистические власти заговорили еще в 70-80-е годы прошлого века. "Наша церковь сильно пострадала после Второй мировой войны, коммунисты убили 120 лучших священников в 1945-1949 годах в таком положении церковь жила до 1970-1980 годов. Именно в это время подняли вопрос так называемой автокефальной церкви, однако в 1990-е это отошло на второй план на фоне происходящих событий. Это очень похоже на события на Украине в миниатюре, поскольку на Украине ситуация сложнее", - заявил он.

По словам Амфилохия, черногорская церковь никем не признана, кроме украинских раскольников: "Единственный, кто признал эту черногорскую церковь - это [глава самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарет] Денисенко. Теперь они надеются, что Константинополь признает и их, но это абсолютно невозможно, поскольку Дедеич, который стоит во главе так называемой "черногорской церкви", был священником Константинопольского Патриархата в Риме и за свои преступления был лишен чина. Поэтому нет и речи о таком признании".

"Наш собор ожидает, что Константинополь, который пока не прокомментировал эти заявления, дистанцируется от этой секты ("черногорской церкви" - прим. ТАСС). Проблема в том, что власть поддерживает эту секту, черногорская власть подписала соглашения о сотрудничестве со всеми конфессиями, кроме нас, а от нас требуют зарегистрироваться в качестве некой новой церкви в Черногории, хотя мы существуем здесь с апостольских времен", - пояснил церковный иерарх.

Позиция СПЦ

Сербская православная церковь, частью которой является и черногорская митрополия, ранее негативно высказывалась в отношении идей черногорского руководства. Как ранее заявил в комментарии ТАСС Патриарх Сербский Ириней, черногорская правящая верхушка, создавая в стране параллельную "православную церковь" в пику СПЦ, опозорила не только свою историю и культуру, но и весь свой народ.

"Я остановлюсь на черногорской церкви: своими решениями и своим поведением они опозорили историю нашего народа, поскольку черногорцы - сербы, как и мы. Они опозорили всю нашу историю, культуру, весь наш народ своей позицией. Это решения верхушки государства, народ не разделяет это мнение, по крайней мере, в большинстве своем".