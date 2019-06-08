Федотов усомнился в необходимости домашнего ареста для журналиста Голунова

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов считает, что свободу перемещений журналиста "Медузы" Ивана Голунова не следовало ограничивать. Все действия следствия должны быть проверены, заявил он в субботу ТАСС.

Вечером субботы Никулинский суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства следствия об аресте Голунова и отправил его под домашний арест.

"Невиновного человека сажать под домашний арест незаконно, но это лучше, чем сажать его в СИЗО. Данное дело нуждается в том, чтобы общественность проверила каждый шаг, сделанный следствием", - сказал Федотов.

Он выразил уверенность в том, что такая проверка будет сделана. "Члены СПЧ занимаются этим вопросом. Это Ева Меркачева, Павел Чиков, Андрей Бабушкин и другие", - добавил Федотов.

Голунов был задержан 6 июня в Москве. Утром в субботу ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.