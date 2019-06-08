Около 200 пар станцевали на общегородском балу на главной площади Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Около 200 пар станцевали вальсы, кадрили, народные и игровые танцы во время общегородского бала, который прошел в субботу в Севастополе в рамках подготовки к ежегодному Большому офицерскому балу. В нем участвовали профессиональные танцоры, постоянные участники севастопольских балов и случайные прохожие.

"Мы давно об этом мечтали, и в этом году в рамках Офицерского бала решили сделать на площади Нахимова большое открытое танцевальное событие, когда все желающие смогут потанцевать, послушать стихи Александра Сергеевича Пушкина. Но главное - чтобы все севастопольцы сегодня могли попробовать станцевать на балу", - рассказала руководитель Большого офицерского бала Екатерина Графодатская.

Большой Севастопольский офицерский бал проводится в городе с 2013 года. Это культурный проект городского сообщества "Благородное собрание Севастополя", он проводится при содействии Черноморского флота РФ, Минкультуры России, правительств Севастополя и Республики Крым.

От вальса до "Калинки-малинки"

По данным пресс-службы проекта, в городском мероприятии участвовали около 150 человек из числа тех, кто будет танцевать на офицерском балу 16 июня. Примерно столько же горожан пришли попробовать свои силы.

К танцевальному празднику присоединялись и случайные прохожие. Поэтому среди дам в бальных платьях и мужчин в брюках и рубашках можно было увидеть девушек в летних сарафанах, молодых парней в шортах или вышедших на прогулку взрослых с детьми - например, Бориса и его внучку Александру.

"Мы в первый раз пришли на бал, понравились и вальсы, и остальные танцы. За внучкой пытаюсь успевать", - поделился впечатлениями Борис. Александра соглашается с дедушкой и рассказывает, что танцевать ей очень понравилось - и продолжает отплясывать.

Специально для тех, кто не обучен бальным танцам, художественный руководитель бала Дмитрий Платов проводил мастер-классы. Благодаря им простые фигуры смогли разучить все участники. В итоге за два часа городского бала севастопольцы успели станцевать как классические вальсы и кадрили, так и танцы, которые на балу представить сложно: например, вариации на русскую народную "Калинку-малинку" или греческий сиртаки.

Бал для влюбленных

Самым трогательным моментом бала стало предложение руки и сердца, которое лейтенант Евгений Ивашов сделал своей любимой девушке Надежде. Девушка, рассказывая о произошедшем, смущенно улыбается: "Было очень трогательно и неожиданно, я до сих пор нахожусь под впечатлением!"

Евгений отметил, что он - человек военный, привык действовать быстро и решительно. "Сегодня пришла мысль, как именно сделать предложение. И организаторы бала пошли навстречу, приняли мою идею, поддержали, буквально сегодня внесли изменения в сценарий - и дали мне возможность сделать предложение любимой девушке перед всеми присутствующими севастопольцами", - поделился Ивашов.

Егор и Ирина Новоселовы женаты уже давно, и участие в Большом офицерском бале будут принимать в третий раз. Девушка рассказывает, что они записались на свой первый бал вскоре после переезда в Севастополь и обучались танцам практически экстерном.

"До этого мы никогда такого не танцевали. Но мы ворвались так, что буквально за месяц выучили почти всю программу, хотя голова, конечно, шла кругом. Мне, например, очень понравился танец на песню "Очи черные" - на основе вальса. Ко второму балу подошли более размеренно, а сейчас уже как бывалые", - уточнила Ирина.

Молодые люди отметили, что благодаря балу у них появилось много новых друзей. "Когда люди танцуют вместе, берутся за руки, то хочется верить, что не будет войн и распрей - что мы все большая дружная семья на нашей планете", - добавили они.