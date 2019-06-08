Депутат Хинштейн попросил прокуратуру передать дело Голунова в ГСУ СК

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Зампред комитета Госдумы по безопасности, экс-советник директора Росгвардии Александр Хинштейн рассчитывает, что до понедельника дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова, обвиняемого в распространении наркотиков, передадут из Управления внутренних дел по Западному административному округу (ЗАО) Москвы в Главное следственное управление СК РФ по Москве. Об этом политик сообщил в субботу в Twitter.

"Говорил сейчас с руководством прокуратуры Москвы. Просил в целях объективности изъять дело Голунова из СУ УВД ЗАО и передать в ГСУ СКР: чтобы не расследовал тот же орган, что задерживал. В прокуратуре придерживаются того же мнения. Не позднее понедельника это, надеюсь, произойдет", - написал он.

В субботу Никулинский районный суд Москвы постановил освободить журналиста в зале суда и отправить его под домашний арест до 7 августа.

По информации московской полиции, Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 г кокаина. В субботу журналисту предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков.