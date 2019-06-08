Команда волонтеров форума "Таврида" сформировалась после профильной смены

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Лучшие участники смены форума "Таврида 5.0" для волонтеров вошли в состав команды добровольцев, которая будет работать с проектом в этом году. Таким образом, завершилось формирование корпуса волонтеров для форума, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе "Тавриды".

"В Судаке завершилась пятая смена форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0", куда съехались 200 добровольцев из разных городов России. На протяжении смены участники проходили обучение, чтобы стать частью команды волонтеров форума", - говорится в сообщении.

Уточняется, что добровольцы смогли получить новые знания, обменяться опытом и найти мотивацию; на протяжении смены они учились искать выход из различных кризисных ситуаций, моделировали внештатные обстоятельства, разобрали типичные ошибки волонтеров. Также прошел масштабный субботник, где кроме участников смены приняли участие жители Судака, представители городской администрации и общественники.

Для участников смены "Тавриды" прошли встречи с космонавтом Сергеем Рязанским и актером театра и кино, послом Года добровольца Вячеславом Манучаровым. "Я поражен мышлением участников смены. Каждый бескорыстен, каждый готов помогать людям", - приводит пресс-служба слова Манучарова.

О форуме

Пятый юбилейный форум "Таврида 5.0" проходит в два этапа. Участники первых шести смен вовлечены в благоустройство территорий форума и фестиваля "Таврида - ARTRUSSIA". С июня по август пройдет шесть профильных смен, участниками которых станут музыканты, литераторы, продюсеры, представители народных направлений, архитекторы, художники, комедианты, блогеры и театралы. Молодые специалисты примут участие в трехуровневой образовательной программе.

Форум "Таврида" - уникальная образовательная платформа в области культуры и искусства. С 2015 года на нем было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей. Это единственный федеральный форум, где в 2018 году функционировал конвейер в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов "Творческие инициативы молодежи".

Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".