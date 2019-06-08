Средства от забега Legal Run в "Сколково" передадут на лечение детей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Участники международного благотворительного забега Legal Run 2019 передадут собранные 5 млн рублей на лечение онкобольных детей. Об этом ТАСС в субботу рассказала руководитель практики фирмы "ФБК Право", поддерживающей проект, Елена Шигидина.

"В этом году в России акция прошла в 10 городах и привлекла более 5 тыс. участников, в результате было собрано около 5 млн рублей. Все деньги от регистрационных взносов будут направлены в фонд "Подари жизнь", - сказала собеседница агентства.

В субботу на территории инновационного центра "Сколково" прошел завершающий этап пятого юбилейного Международного благотворительного забега Legal Run 2019.

По словам Шигидиной, в этом году в московском финальном забеге участвовали 1,2 тыс. юристов-бегунов, спортивный марафон поддержали множество юридических фирм.

Legal Run 2019 ежегодно собирает тысячи юристов со всего мира - с 2014 по 2018 годов в забегах принимали участие 10 тыс. человек в более чем 100 городах в 15 странах мира.

Благотворительный фонд "Подари жизнь" учрежден 26 ноября 2006 года актрисами Диной Корзун и Чулпан Хаматовой. Фонд помогает детям с онкологическими и тяжелыми гематологическими заболеваниями. На попечении Фонда единовременно находится около 1 тыс. детей и молодых взрослых из семи расположенных в Москве и области клиник федерального и городского подчинения, а также дети из более чем 40 региональных клиник.