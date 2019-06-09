Ремонт символа Севастополя Графской пристани проведут впервые за 10 лет

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Ремонтные работы начались на Графской пристани Севастополя, которая является одним из главных символов города, сообщили ТАСС в воскресенье в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

"Начались ремонтные работы. В последний раз такие работы проводились в 2008 году, после этого был косметический ремонт", - рассказал представитель ЧФ.

Сейчас пристань закрыта для посещения, рабочие разбирают ее настил. Объем работ и планируемые сроки ремонта в пресс-службе не уточняют.

Графская пристань на южной стороне Севастопольской бухте функционирует с конца XVIII века. Однако колоннада, которая стала одним из символов Севастополя, появилась здесь в первой половине XIX века - перед началом Крымской войны. Во время обороны города в 1854-1855 годах через нее осуществлялось водное сообщение с северной стороной бухты, в 1920-х годах отсюда отходили корабли с уезжающими в эмиграцию, во время боев за город в месяцы Второй обороны (1941-1942 годы) около пристани затонул советский крейсер.

Сейчас Графская пристань - одно из наиболее популярных у туристов мест.