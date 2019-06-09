{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России ужесточили наказание за кражу электричества

В частности, введен штраф за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Поправки в Кодекс РФ об административных нарушениях (КоАП), вводящие повышенные штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, вступили в силу в воскресенье.

Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным 29 мая, вводит новую часть в статью 7.19 КоАП. Согласно ей, повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, "влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; на должностных лиц - от 80 тыс. до 200 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от двух лет до трех лет; на юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей".

При этом действие новой части не распространяется на случае самовольного подключения к нефте-, газо- и нефтепродуктопроводам, уточняется в документе.

Самовольное подключение к сетям в первый раз наказывается штрафом от 10 тыс. до 15 тыс. для физических лиц, от 30 тыс. до 80 тыс. - для должностных (или дисквалификацией на два или три года), от 100 тыс. до 200 тыс. - для юридических лиц.

Теги
Россия
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
Пользователи "Одноклассников" смогут обратиться к президенту во время прямой линии
У зрителей трансляции в соцсети впервые будет возможность оценить вопросы других пользователей
Читать полностью