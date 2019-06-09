С начала ЕГЭ-2019 с экзаменов удалили более 500 нарушителей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Свыше 500 нарушителей были удалены с экзаменов за шпаргалки и использование мобильных телефонов с начала основного периода Единого госэкзамена. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"С начала основного периода ЕГЭ-2019 с экзаменов за различные нарушения удалены 522 участника. У 223 из них во время ЕГЭ были обнаружены мобильные телефоны, у 219 - шпаргалки", - говорится в сообщении.

Кроме того, после экзаменов выпускниками были выложены в интернет 14 заданий ЕГЭ, их принадлежность конкретным участникам установлена.

"Нарушения не носят массовый характер. Однако находятся выпускники, которые рискуют своими планами на дальнейшее обучение. Результаты всех, нарушивших правила проведения госэкзамена аннулированы, пересдать эти предметы они смогут только на следующий год", - приводятся слова руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Отмечается, что специалисты ведомства продолжают анализ видеозаписей прошедших экзаменов. Также продолжает работать "телефон доверия ЕГЭ" +7 (495) 104 68 38, по которому можно сообщить о любых нарушениях в ходе экзаменов.

Основной период ЕГЭ-2019 проходит с 27 мая по 1 июля. Участники ЕГЭ сдали экзамены по литературе, географии, базовой и профильной математике, истории, химии, русскому языку, физике и иностранным языкам.