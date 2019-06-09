Новосибирская область и Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве

НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Новосибирская область и Республика Татарстан в воскресенье подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил журналистам в Новосибирске президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Соглашение охватывает все направления, не только торгово-экономические, но и культурные, образовательные. Новосибирская область - это крупный промышленный, научно-исследовательский центр, у нас сегодня выстроены хорошие отношения, но мы считаем, что уровень отношений не соответствует целям и задачам, которые ставит руководство области и республики. Поэтому кроме соглашения, мы подписали дорожную карту", - сказал Минниханов.

В свою очередь, губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что ученые из Новосибирска поставляют технологии для нефтяной промышленности республики, регионы сотрудничают в сфере авиастроения. По словам губернатора, потенциал для развития межрегиональных связей существует.

Новосибирская область в этом году впервые стала центром празднования Федерального Сабантуя - 19-го по счету в современной России. В нем принимают участие представители более 30 регионов страны. XIX Федеральный Сабантуй проводится по инициативе и при поддержке правительства Татарстана, Всемирного конгресса татар, правительства Новосибирской области и мэрии Новосибирска, региональной татарской национально-культурной автономии области,

Сабантуй - ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир, отмечается более чем в 50 регионах России и 30 зарубежных странах.