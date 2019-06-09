К социальному проекту "Забота" в Дагестане подключились 14 партнеров

ГРОЗНЫЙ, 9 июня. /ТАСС/. Четырнадцать партнеров подключились в Дагестане к социальному проекту "Забота", который позволяет пенсионерам, ветеранам, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны получить скидки и льготы на товары. Об этом сообщили ТАСС в Управлении маркетинга и коммуникаций Юго-Западного банка ПАО Сбербанк

"На сегодняшний день, к проекту подключены 14 партнеров, льготами можно воспользоваться в 89 торговых точках. В настоящее время ведется работа по подключению к программе супермаркетов "Панорама" в городе Дербент. В 2019 году на территории Республики Дагестан было выдано более 43 тыс. социальных карт", - сказали в банке.

Проект "Забота" реализуется в рамках соглашения между правительством Дагестана и Сбербанком, он направлен на поддержку социально незащищенных категорий граждан.

"Программа также нацелена на стимулирование дополнительного роста торгового оборота в розничной сети региональных торговых предприятий. Мы отмечаем значительную поддержку со стороны бизнеса в реализации этой программы. Карта "Забота" является средством платежа и обеспечивает получение скидок и льгот на товары", - добавили в банке.