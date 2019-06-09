Шестун обвенчался с женой в храме "Матросской Тишины"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Обвиняемый в мошенничестве бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун и его супруга обвенчались в храме "Матросской Тишины". Об этом ТАСС сообщила его жена Юлия Шестун.

"Сегодня в храме СИЗО "Матросская Тишина" у нас прошла церемония венчания", - сказала она, выразив признательность руководству изолятора за организацию венчания.

По ее словам, обряд длился около 40 минут. По окончании церемонии Шестуну пришлось отдать кольцо жене, "поскольку ношение украшений не разрешается в СИЗО".

Александр Шестун был арестован 14 июня 2018 года, он обвиняется в мошенничестве, незаконном предпринимательстве, получении взятки и отмывании незаконно полученных денег и имущества. Вину он не признает. Потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района. Шестун занимал пост главы района в 2003-2018 годах.