Эксперты сообщили о дефиците учителей и школ в Калининградской области

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Нехватка педагогов и школ в условиях роста количества обучающихся является одной из ключевых проблем Калининградской области. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС предварительных результатах пилотного исследования в Калининградской области "Анализ качества общего образования региона и рекомендации по стратегии его повышения" Высшей школы экономики и корпорации "Российский учебник".

"На текущий момент ключевой проблемой региона является нехватка школ и педагогов в условиях роста численности учащихся (прогнозируется +15% учеников к 2025 году)", - говорится в материалах исследования.

Число учеников на одного учителя в Калининградской области превышает аналогичные показатели по РФ и в других странах. Количество обучающихся в расчете на одного учителя в регионе составляет чуть более 18 человек, по РФ этот показатель составляет 15 человек, в Южной Корее - 13,8, Финляндии - 13,2, Сингапуре - 11,7. Кроме того, в регионе наблюдается недостаток педагогов высшей квалификации. Доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, в Калининградской области равняется 27%, по РФ - 30%.

Авторы исследования также указывают на недостаток в области специализированных педагогических кадров. Так, в регионе в расчете на одного социального педагога приходится 1308 человек, в среднем по РФ - 880, на одного психолога в регионе приходится 842 человека, в среднем по РФ - 641.

Вторая проблема, на которую указывают авторы исследования, заключается в высокой нагрузке на образовательную инфраструктуру в связи с ростом численности учеников. Динамика численности обучающихся по отношению к 2012 году в Калининградской области в 2017 году составляла 112,2%, в среднем по РФ - 110,3%. Также расчеты показали, что на одного обучающегося в регионе приходится 3,8 кв. м учебной площади, когда по стране в целом - 4,7 кв. м. Средняя численность учеников в одной школе в Калининградской области - 597 человек, по стране - 356 человек.

Исследование проводится специалистами Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" и корпорации "Российский учебник". Оно строится на анализе анкет, статистических исследованиях, документах об образовательной политике региона, нормативных документах школ.