Самолет "Эйр Астаны" совершил вынужденную посадку в Москве

НУР-СУЛТАН, 9 июня. /ТАСС/. Самолет казахстанской авиакомпании "Эйр Астана", выполнявший рейс Санкт-Петербург - Алма-Ата по технической причине выполнил вынужденную посадку в аэропорту Москвы в 16:23 (13:23 мск) в воскресенье. Об этом сообщила пресс-служба компании "Эйр Астана".

"В процессе полета на дисплее сигнализации появилось сообщение о низком давлении масла в двигателе №1. В соответствии с процедурами безопасности экипаж принял решение о посадке в ближайшем аэропорту. Посадка самолета прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В настоящее время пассажиры находятся в терминале аэропорта. Инженеры ведут поиск неисправности на борту с целью его устранения.