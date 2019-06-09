Полицейский спас шесть человек из горящего дома в Оренбургской области

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сотрудник патрульно-постовой службы полиции спас шесть человек из загоревшегося частного дома под Оренбургом. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня ранним утром полицейский - водитель отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России "Оренбургское" Леонтий Марченко - возвращался со службы, подъезжая к поселку Подгородняя Покровка, заметил вдалеке густой дым. Полицейский сразу направился к месту пожара и увидел, что горит частный дом. Находившаяся неподалеку женщина сказала, что внутри находятся люди. Марченко, услышав голоса в подвальном помещении, стал открывать запертую дверь - металлическим прутом ему удалось отжать замок", - сказала Волк.

По ее словам, после этого полицейский стал помогать людям выбираться из горящего дома. Мальчика четырех лет он вынес на руках. Всего в подвале оказалось шесть человек: две семейные пары с детьми, девочкой шести лет и мальчиком четырех лет.

"Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Решается вопрос о награждении сотрудника патрульно-постовой службы", - заключила официальный представитель МВД.