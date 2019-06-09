Осужденную в США россиянку Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Осужденную в США за похищение собственных детей россиянку Богдану Осипову на следующий день после вынесения приговора поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту, вызывающую у нее сильную аллергическую реакцию. Об этом сообщила в воскресенье корреспонденту ТАСС мама Осиповой Юлиана Филипюк.

"В настоящее время связь с Даной ограничена, она находится в изоляторе города Левенворс (штат Канзас), держат там ее 23 часа в сутки", - сказала она.

По ее словам, 23 января этого года Богдане уже делали пробу Манту, когда та находилась в изоляторе временного содержания округа Харви в городе Ньютон (штат Канзас). "У нее была сильнейшая реакция, все распухло, было жуткое физическое состояние, но потом ей сделали рентген, который выявил, что все нормально [с легкими]", - отметила мама Богданы. "И вот сейчас все повторяется, - с сожалением заметила она. - Богдана попросила их не делать пробу Манту, а запросить данные из Харви, но ее поместили в изолятор, объясняя тем, что она под карантином".

Приговор суда

6 июня Осипова была приговорена к 84 месяцам тюремного заключения за вывоз общих с экс-супругом - американским гражданином - детей за пределы США и по двум пунктам статьи "вымогательство международного масштаба, связанное с похищением людей". Наказание непосредственно за похищение детей составляет 36 месяцев, остальной срок - за вымогательство. Адвокаты намерены подать апелляцию.

Россиянка уже отбыла под арестом четверть срока, к которому приговорена, поскольку была арестована в сентябре 2017 года. Отбывать наказание Осипова будет в тюрьме штата Коннектикут, куда ее переведут в течение двух недель после оглашения приговора.

О деле россиянки

У Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с гражданином США Браеном Мобли. Американские власти обвиняют Осипову в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории США в Россию старшую дочь без согласования с супругом, с которым уже был начат бракоразводный процесс. Младшая девочка появилась на свет в том же году на территории РФ, после чего супруги развелись. Суд в США принял решение, что оба ребенка должны жить со своим отцом, тогда как по решению российского суда место жительства девочек определено в России, а отцу назначена выплата алиментов.

26 сентября 2017 года Осипова приехала в Уичито, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня сотрудники ФБР задержали россиянку в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела.

В ходе судебных слушаний Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, однако российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешение на их вывоз за границу не дал. В настоящее время девочки проживают в РФ с опекуном, родной тетей Осиповой.