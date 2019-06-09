Роспотребнадзор проверит маркировку жидкости "Крот" на соответствие ГОСТу

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор намерен провести проверку маркировки средства для прочистки труб "Крот" на соответствие требованиям ГОСТа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном в воскресенье.

"Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие этикетки товара классу опасности, а также требованиям и нормам ГОСТа", - сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что потребитель имеет право рассчитывать на предоставление достоверной информации о приобретаемых товарах, оказываемых услугах и выполняемых по его заказу работах. "Роспотребнадзор готов оказать правовую помощь в суде потребителям, получившим некачественную услугу", - отмечается в сообщении ведомства.

Ранее PR-директор советского и российского музыканта, композитора, заслуженного артиста России Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин сообщил, что Алибасов случайно выпил химическое средство "Крот", перепутав опасный химикат с пищевым продуктом. Ему понадобилась помощь врачей. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, он находится в отделении токсикореанимации Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.