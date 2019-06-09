Депутаты от партии "Альтернатива для Германии" будут добиваться выдачи виз немцам Крыма

ЦХИНВАЛ, 9 июня. /ТАСС/. Депутаты от партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), как в региональных парламентах, так и в Бундестаге будут добиваться от властей ФРГ разрешить выдачу виз для этнических немцев, проживающих в Крыму, по российским, а не украинским паспортам. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС депутат регионального парламента Берлина от партии "АдГ" Гуннар Линдеманн, который находится в качестве наблюдателя на выборах в парламент Южной Осетии.

Ранее председатель комитета по межнациональным отношениям Госсовета, глава национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель сообщал, что консульские учреждения ФРГ в РФ отказывается выдавать визы крымским немцам для посещения своих родственников в Германии по российским паспортам, направляя их за получением виз в посольство ФРГ в Киев.

"У нас есть в Бундестаге контактная группа по данной проблеме. И полмесяца назад в Бундестаге состоялась затрагивающая этот вопрос конференция. Она была проведена Вальдемаром Гердтом, членом моей партии "АдГ", потому что наша фракция старается убедить Бундестаг признать легитимность этих паспортов", - сказал Линдеманн.

По его словам, в Крыму проживает 2 тыс. немцев, и он несколько раз приезжал в регион и проводил с ними встречи, также, как и Гердт.

"Это не очень хорошо, что 2 тыс. немцев в Крыму не могут поехать в Германию, потому что для них невозможно поехать в Киев и получить визу там. Они должны ехать в Москву. Мы [Германия] должны признать, что Крым российский. Так сложилось исторически, и это было подтверждено и на референдуме в 2014 году", - отметил он.

Линдеманн напомнил, что партия "АдГ" выступает против санкций в отношении Крыма. "Мы будем добиваться того, чтобы санкции с Крыма снимались, чтоб вновь возобновили работу порты Крыма, потому что это очень важно, чтобы туда заходили корабли. Это хорошо для бизнеса не только для российского, но и для немецкого тоже", - подчеркнул он.

О референдуме в Крыму

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.