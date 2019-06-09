Швыдкой: Армения и Россия должны искать точки соприкосновения в науке и образовании

ЕРЕВАН, 9 июня. /Корр. ТАСС Сероб Оганян/. Помимо традиционных направлений сотрудничества между Арменией и Россией, таких как энергетика, экономика, военная сфера, жизненно важно искать точки соприкосновения в науке, культуре и образовании. Такое мнение в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС высказал специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Наука, образование и культура становятся направлениями, в которых необходима более интенсивная кооперация между нашими странами. Это веление времени. В октябре в Ереване пройдет крупный форум, посвященный искусственному интеллекту. На него приглашены российские участники, и это в высшей степени важно", - отметил Швыдкой.

Спецпредставитель главы российского государства находится в Армении по приглашению президента страны Армена Саркисяна для участия в форуме Summit of Minds (англ. "Саммит мыслей"). На саммите, который прошел в курортном городе Дилижане 8-9 июня, было проведено множество тематических дискуссий, посвященных геополитическим событиям в Евразии и на Ближнем Востоке, вопросам управления, высоким технологиям, искусственному интеллекту и другим темам.

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Помимо встреч в рамках форума, у спецпредставителя президента России состоялся отдельный разговор с президентом Армении, во время которого обсуждался широкий круг вопросов. Швыдкой отметил, что для решения задач в быстро меняющейся реальности нужны люди, способные оперативно оценивать изменения, происходящие во всех сферах.

"Президент Саркисян как один из руководителей государства и человек с гигантским опытом отлично понимает, перед какими вызовами стоит Армения и насколько важно готовить специалистов, которые будут противостоять проблемам и решать их в режиме цейтнота, - сказал Швыдкой. - У России схожие проблемы, и поэтому она готова объединить усилия с Арменией в работе, связанной с изменениями в системе образования, с работой над искусственным интеллектом, с необходимостью адаптировать людей к быстро меняющемуся миру".

"Все эти вопросы заботят руководства наших стран, и президент Армении работает над тем, чтобы мы нашли точки соприкосновения, которые дадут максимальный эффект", - рассказал Швыдкой.

Чтобы воспитать новое поколение граждан, необходимо тесное гуманитарное сотрудничество с государствами, которые являются лидерами в области образования и науки, считает Швыдкой. "Площадки, подобные прошедшему в Дилижане саммиту, крайне полезны. Они расширяют пространство, придают глобальности. Но мне кажется, что есть конкретные темы, о которых нашим странам необходимо говорить в двустороннем формате. Мы очень мало разговариваем друг с другом", - отметил спецпредставитель российского президента.

"Главное, чтобы это была не простая формальность. Необходимо подобрать актуальные темы и проводить конкретные конференции, нацеленные на результат. У нас частенько проводятся парадные мероприятия, не имеющие большого смысла. Нужно больше конкретики", - продолжил он.

Выставка, посвященная Урарту

В разговоре с президентом Армении Швыдкой коснулся вопросов сотрудничества в сфере культуры. Стороны обсудили идею организации выставки, которая, по словам Швыдкого, может стать сенсацией для мирового культурного сообщества.

"Музей им. Пушкина и Музей истории Армении ведут переговоры о подготовке выставки, посвященной урартской цивилизации, которая обещает стать мировой сенсацией. В московском музее есть крайне интересные артефакты. Очень большая коллекция хранится в вашем музее", - рассказал Швыдкой. По его мнению, экспозиция однозначно будет интересна российской и армянской публике, но, несомненно, вызовет большой интерес и в других странах. "Это будет яркая история. Такого рода проекты невероятно важны, и их должно быть много", - продолжил он.

Швыдкой отметил, что армянское присутствие в русской культуре существенно, приведя пример композиторов Арама Хачатуряна и Арно Бабаджаняна, классика армянской литературы Гранта Матевосяна, почти все произведения которого переведены на русский язык, и директора Мосфильма Карена Шахназарова. "Что еще нужно для отличных культурных связей? Но если серьезно, у нас есть проблемы. Мы не знаем современную армянскую литературу, да и русская в Армении не особо представлена. В сфере кино сотрудничество на очень слабом уровне", - сказал он.

По словам Швыдкого, важно не зацикливаться на классических формах, а пытаться представлять современное искусство двух стран, а для этого необходимы формы самого разнообразного молодежного обмена, и с президентом Армении этот вопрос очень серьезно обсуждался.

Учить русский, чтобы реализоваться

У спецпредставителя российского президента состоялась также неформальная встреча с министром образования, культуры, науки и спорта Армении Араиком Арутюняном, во время которой обсуждался ряд насущных вопросов. Говорили также и о статусе русского языка в Армении.

"Для того, чтобы русский язык сохранил свой статус, необходимо, чтобы в рамках ЕАЭС продвигались долгосрочные и интересные проекты. В этом случае они смогут привлечь молодежь и обозначат, что русский нужен не только для того, чтобы читать Пушкина в подлиннике, но и для того, чтобы реализоваться в качестве серьезного специалиста на большом рынке", - считает Швыдкой. - Когда мы говорим о изучении русского языка за рубежом, надо понимать, что необходимо менять мотивацию. Старые методы не эффективны."

"Еще один очень важный вопрос, который мы обсудили с министром, - это проблемы, связанные с профтехобразованием. Г-н Арутюнян приедет к нам на традиционный форум, посвященный этому вопросу. В России проблема нехватки кадров рабочих специальностей стоит очень остро. Знаю, что и для Армении это крайне серьезная проблема", - сообщил Швыдкой.

В завершение беседы спецпредставитель президента России еще раз обозначил важность работы над общими проектами в системе образования и науки. "Только совместные проекты приведут к тому, что молодые люди в Армении будут изучать русский, мы в России будем пытаться понять армянский менталитет, а кто-то, вполне возможно, приступит к изучению армянского языка. Совместная интересная работа, несомненно, станет стимулом для взаимопонимания, и вот тогда на помощь придут методики изучения языка и новые учебники", - заключил он.