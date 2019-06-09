Проректор РАНХиГС заявил, что его слова о школьных учителях были слишком категоричны

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Проректор РАНХиГС Иван Федотов заявил, что его слова о российских школьных учителях были избыточно категоричными. Это была его личная позиция, не имеющая отношения к академии, сообщил он ТАСС в воскресенье.

Ранее Федотов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал школьных педагогов "отвратительными" и "закомплексованными неудачниками". По его словам, сотрудники вуза провели эксперимент, в ходе которого решили обучить учителей и учеников московских школ проектному управлению, и результаты показали, что педагоги не способы к какой-либо трансформации. Также, по его словам, нет необходимости в педагогических вузах, так как они никогда не попадают в рейтинги университетов, ни в топ-20, ни в топ-40. В свою очередь статс-секретарь - замминистра просвещения РФ Павел Зенькович назвал слова Федотова безосновательными суждениями, которые "вызывают удивление".

"Дискуссия - достаточно острый формат обмена мнениями, в котором для аргументации позиции порой приходится прибегать к жестким оценкам. Искренне сожалею, что многие учителя и работники сферы образования приняли мои слова на свой счет. Должен признать, что изложенная оценка была избыточно категоричной. И это моя личная позиция, которая не имеет отношения к академии, где я работаю", - сообщил ТАСС Федотов, добавив, что его "жесткая риторика отвлекла внимание от самой сути обсуждаемого вопроса".

По его словам, несмотря на очевидные значительные успехи в области подготовки учителей и развития сферы образования в стране, для достижения национальных целей развития, нельзя не думать о совершенствовании системы подготовки педагогов.

"Необходимо, чтобы все ведущие вузы страны открыли магистерские программы по педагогике, на которых будущие учителя по физике, химии, математике, истории и др. будут два года изучать не сам предмет, который они освоили в бакалавриате и специалитете, а современные методики преподавания, методы проектной и командной работы, цифровые технологии, психологию и особенности работы с детьми младшего возраста и подростками", - сказал он.

Федотов считает, что это позволит привести в школы "высокомотивированных молодых учителей, отвечающих современным технологическим вызовам". В этом случае педагогические вузы вынуждены будут конкурировать с лучшими классическими университетами и "тоже подтянутся". "Полностью согласен с заместителем министра просвещения Павлом Зеньковичем: нелегкий труд учителя лежит в основе успеха каждого из нас. И от нас всех зависит, чтобы труд учителя вызывал только эмоции искренней благодарности и восхищения", - подчеркнул Федотов.