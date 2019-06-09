Международный IT-форум открывается в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июня. /ТАСС/. Двухдневный XI международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС в понедельник открывается в Ханты-Мансийске. Эксперты обсудят вопросы цифровой экономики, интернет-безопасности, сообщили ТАСС в региональном департаменте информационных технологий и цифрового развития.

"Ключевая тема форума в этом году - цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС. На основном пленарном заседании сегодня будут рассмотрены стратегии внедрения ключевых сквозных технологий, оптимальные модели взаимодействия государства и бизнеса, а также приоритетные направления формирования цифровой культуры. Эксперты из стран БРИКС и ШОС также обсудят инвестиции в диджитализацию как в новый уровень качества жизни. Планируется затронуть роль искусственного интеллекта - сможет ли он уменьшить технологический разрыв, какие возможности и угрозы несет", - сказали в департаменте.

По данным организаторов, в рамках форума запланировано более 30 мероприятий, на которых обсудят вопросы цифрового государственного управления, внедрения цифровых технологий в здравоохранении, образовании, культуре, нефте- и газодобыче и городской инфраструктуре.

"Состоится международная конференция по информационной безопасности "Инфофорум-Югра", международная конференция под эгидой ЮНЕСКО "Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия", панельная дискуссия "Смарт сити: Комфортная и безопасная городская среда и другие мероприятия", - уточнили в департаменте.

Впервые в этом году пройдут международная конференция #EdCrunch Ugra, в ходе которой участники обсудят вопросы использования передовых цифровых технологий в сфере образования, и международная конференцию нотариусов с участием экспертов из России, Австрии, Казахстана, Азербайджана и Белоруссии. Также участники и гости форума смогут посетить в Ханты-Мансийске выставку "Цифровые технологии для всех", на которой состоится демонстрация инновационных проектов в области "умных городов", информационной безопасности, цифровой культуры, образования, здравоохранения.

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Организаторы ожидают, что в 2019 году форум посетят более 4 тыс. участников из 52 стран и 60 регионов России. В 2018 году на мероприятие приехали представители 55 стран и 43 регионов России. Генеральные партнеры IT-форума: Ростелеком, Лукойл, ПРАЙМ ГРУП, Славнефть-Мегионнефтегаз. ТАСС - генеральный информационный партнер IT-форума.