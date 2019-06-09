Почти 50% участников основного периода ЕГЭ сдадут экзамен по обществознанию 10 июня

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Более 340 тыс. выпускников сдадут Единый госэкзамен по обществознанию 10 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

"Десятого июня пройдет ЕГЭ по обществознанию, традиционно являющийся самым массовым экзаменом из тех, которые выпускники сдают по выбору. Заявления на участие в ЕГЭ по обществознанию в этот день подали более 349 тыс. человек, в том числе 343 тыс. выпускников текущего года. Данный предмет выбрали почти 50% участников основного периода ЕГЭ 2019 года", - сообщается в пресс-релизе.

Для экзамена будет задействовано 4057 пунктов проведения экзаменов во всех регионах России и за рубежом. Работа состоит из двух частей, которые содержат 29 заданий: 20 с кратким ответом и 9 - с развернутым. На ее выполнение отводится три часа 55 минут, минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла. Свои результаты выпускники узнают не позднее 25 июня.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем зарегистрировано почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники 2019 года. Уже состоялись экзамены по литературе, географии, истории, базовой и профильной математике, русскому языку, химии, физике и иностранным языкам.