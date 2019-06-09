РБК, "Ведомости" и "Коммерсантъ" выйдут с первыми полосами в поддержку Голунова

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Печатные версии ведущих деловых изданий РБК, "Ведомости" и "Коммерсантъ" выйдут в понедельник с первыми полосами, посвященными делу корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Заявление об этом издания опубликовали в воскресенье на своих сайтах.

Отмечается, что первые полосы изданий будут впервые выполнены в единой стилистике.

Также газеты выступили с совместными заявлениями в связи с делом журналиста Голунова. В частности, издания выразили сомнения в убедительности доказательств виновности корреспондента "Медузы".

"Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации. Мы ожидаем от правоохранительных органов неукоснительного соблюдения закона и требуем максимальной прозрачности при проведении расследования", - говорится в опубликованном совместном заявлении.

По информации московской полиции, Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире - еще 5 г кокаина. Журналисту предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Его защита считает, что наркотические вещества подкинули. Сам Голунов заявил, что ни в чем не виноват.

В субботу в пресс-службе столичного главка МВД ТАСС сообщили, что Голунов был госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие. Ранее правозащитник Павел Чиков информировал, что врач скорой помощи диагностировал у журналиста подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематомы. Врачи городской клинической больницы номер 71, куда журналист был доставлен для обследования, не обнаружили у него сотрясения мозга и переломов. Голунова доставили в Никулинский районный суд Москвы, по решению которого журналиста поместили под домашний арест до 7 августа.