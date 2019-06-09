Голикова: потери соцфондов из-за теневой занятости составляют около 2,3 трлн рублей в год

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Социальные фонды недополучают около 2,3 трлн рублей в год из-за теневой занятости граждан. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"Что касается превышения расходов над доходами граждан, по данным за 2017 год (данных за 2018-й еще нет), разница составляет 13,3 трлн рублей - это 14,5% ВВП <...> Часть из них - это недоуплаченные налоги. Если говорить о страховых взносах, то это приблизительно 2,3 трлн рублей", - отметила она изданию.

Вице-премьер отметила, что, по разным оценкам, в зоне теневой занятости трудится порядка 15 млн человек.

Для снижения неформальной занятости ведется работа по призыву к регистрации самозанятых граждан, при этом пока что процесс идет медленно, сообщила Голикова газете. "По последним данным налоговой службы, зарегистрировались около 102 тыс. человек. Это достаточно серьезная цифра - 7,6 млрд рублей оборота. Посмотрим, как процесс пойдет дальше, но пока у нас осторожный оптимизм по этому поводу", - сказала она.

В феврале Роструд сообщал, что за последние четыре года из теневой занятости выведено порядка 8 млн работников, из них около 1,4 млн выявлено в 2018 году.

В соответствии с законодательством, за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора работодателя могут привлечь к административной ответственности. Должностных лиц могут оштрафовать на сумму в размере от 10 до 20 тыс. рублей, предпринимателей - от 5 до 10 тыс. рублей, юридических лиц - от 50 до 100 тыс. рублей.

Социальные контракты

Федеральное финансирование региональных программ социальных контрактов для семей с низким доходом должно быть долгосрочным, чтобы бедные семьи смогли выйти из кризисной ситуации, отметила Голикова. По ее словам, с 1 января 2020 года в соответствии с посланием президента правительство будет вводить на федеральном уровне поддержку социального контракта.

"Мы делаем это на федеральном уровне, потому что хотим помочь финансово регионам и подкорректировать саму идеологию социального контракта как с точки зрения обязательств населения, так и с точки зрения самой финансовой поддержки. Как минимум действие социального контракта не должно ограничиваться коротким периодом. Времени должно быть достаточно, чтобы семья устойчиво вышла из бедности. И не ограничиваться месяцем или годом, а когда чуть повысились доходы, лишать поддержки", - отметила Голикова изданию.

По мнению вице-премьера, лишение регионов федеральной помощи ведет к сворачиванию программ по социальному контракту. Поэтому возврат полномочий по софинансированию на федеральный уровень позволит вовлечь большее количество граждан в программы соцконтракта.

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что правительство в 2020 году направит порядка 7 млрд рублей в регионы на субсидирование программы социального контракта для семей с низким доходом

Президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию привел социальный контракт в качестве примера поддержки населения в трудной жизненной ситуации. В рамках такого контракта люди, находящиеся за чертой бедности и в основном живущие в сельской местности, получают электронные продовольственные карточки и приобретают домашний скот, осваивают новые профессии и становятся предпринимателями.