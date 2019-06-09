Хабенский поддержал корреспондента "Медузы" Голунова

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Актер и режиссер Константин Хабенский на церемонии открытия кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи поддержал обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

"Сегодня пытаются "закрыть" одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду", - заявил Хабенский, добавив, что киносообщество готово поддержать корреспондента.

По словам актера, который является председателем жюри "Кинотавра", фестиваль "всегда имел свою точку зрения, имел свою правду, своего зрителя".

Церемонию открыл министр культуры Владимир Мединский.

"Меня часто спрашивают, не смущает ли Министерство культуры, что "Кинотавр" настойчиво позиционируется в блогосфере и СМИ, как альтернативный фестиваль и даже оппозиционный, - сказал глава Минкультуры. - Я всегда отвечаю: "Не смущает". Кинотавр" стал признанным смотром современного кино, таким и должно быть искусство - ставить проблемы, заставлять зрителя задуматься".

8 июня в пресс-службе столичного главка МВД ТАСС сообщили, что Голунов был госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие. Ранее правозащитник Павел Чиков информировал, что врач скорой помощи диагностировал у журналиста подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематомы. Врачи городской клинической больницы номер 71, куда журналист был доставлен для обследования, не обнаружили у него сотрясения мозга и переломов. Голунова доставили в Никулинский районный суд Москвы, по решению которого журналиста поместили под домашний арест до 7 августа.