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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: почти половина россиян удовлетворена уровнем жизни

Согласно результатам исследования, 54% респондентов оценивают экономическое положение России как среднее
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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Почти половина опрошенных россиян (49%) сообщила, что жизнь их в целом устраивает, об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

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Опрос проводился в мае среди 1600 россиян старше 18 лет путем телефонного интервью.

Согласно результатам опроса, в мае социальное самочувствие в целом улучшилось. Порядка 54% россиян оценивают экономическое положение России как среднее. Около 13% оценили экономическую ситуацию в стране выше среднего, 28% - ниже.

Большинство опрошенных (61%) отметили, что материальное положение их семьи является средним, четверть (25%) - что оно плохое, 14% - что оно выше среднего.

Треть респондентов (31%) считает, что дела в стране идут в правильном направлении, 41% отчасти согласились с этим, четверть (25%) не согласны с тем, что вектор развития в стране правильный.

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РоссияОпросы общественного мнения
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