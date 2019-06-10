Ученый: говорить об извержении вулкана Большая Удина на Камчатке преждевременно

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июня. /ТАСС/. Директор Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Алексей Озеров считает преждевременным прогноз катастрофического извержения вулкана Большая Удина на Камчатке, сообщила в понедельник пресс-служба ИВиС ДВО РАН.

"Говорить о начале извержения Большая Удина преждевременно. Метод сейсмической томографии, на котором основывают свой прогноз коллеги из Института нефтегазовой геологии и геофизики им. Трофимука (ИНГиГ), до настоящего времени не имеет экспериментального подтверждения. И включать в систему аргументов этот метод при прогнозировании извержений вряд ли целесообразно", - сказал Алексей Озеров.

Ряд федеральных и местных СМИ в последние дни сообщили со ссылкой на ИНГиГ, что на считавшемся потухшим вулкане Большая Удина может произойти мощное извержение с катастрофическими последствиями. "Если здесь произойдет извержение, мало не покажется", - приводились в сообщении слова заведующего лабораторией сейсмической томографии ИНГиГ Ивана Кулакова.

По словам Озерова, рой слабых землетрясений в районе вулкана Большая Удина регистрируется около трех лет. "Пик активности пришелся на август 2018 года, с тех пор рой идет на убыль. Но в любом случае, по существующей мировой статистике, далеко не всегда повышенная сейсмичность в районе вулкана является предвестником извержения", - сказал ученый.

Директор ИВиС ДВО РАН особо отметил, что даже в случае мощного извержения вулкана Большая Удина, опасности для жителей Камчатки он представлять не будет. "Если допустить, что случится извержение вулкана Большая Удина, и оно пройдет по самому худшему сценарию, аналогичному пароксизмальному извержению вулкана Безымянный в 1956 году, опасности для населенных пунктов не будет. Выбросы от извержения Безымянного поднимались в 1956 году на высоту до 40 км, общий объем магматического материала превысил 3 куб. км. Но тогда извержение не доставило даже неудобств жителям Камчатки, не говоря уже об опасности, а вулкан Большая Удина находится на значительном большем удалении от населенных пунктов", - отметил ученый.

Активные и потухшие вулканы

Озеров отметил, что само понятие "потухший вулкан" является до некоторой степени условным. И имеющиеся на Камчатке вулканы, которые сегодня не входят в список 29 действующих, могут сохранять в себе потенциальную активность. "Вулкан считается действующим, если существуют исторические сведения о его активности, либо эту активность в виде фумарольной или иной деятельности можно наблюдать в настоящее время. Нельзя перевести вулкан в категорию активных только на основании сейсмических данных", - сказал ученый.

На полуострове ежегодно извергаются от трех до семи вулканов. Уникальной особенностью Камчатки является то, что здесь наблюдаются различные типы извержений. "Предсказать тип извержения на основании одних сейсмических данных невозможно. Тем более некорректно говорить о том, что в случае извержения Большой Удины "мало не покажется", - отметил Алексей Озеров.

ИВиС ДВО РАН в настоящее время разрабатывает многоцелевую программу по изучению вулканизма и сейсмичности Камчатки и Курильских островов для включения в национальный проект "Наука". Программа предусматривает в частности оперативное расширение сети геофизических станций в случае изменения состояния любого из вулканов, а также экспериментальные исследования землетрясений для определения их природы и причин возникновения.