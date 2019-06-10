Роспотребнадзор разработал рекомендации по выбору мороженого

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор опубликовал перечень рекомендаций по выбору мороженого. Покупателям советуют обращать внимание на маркировку, состав и форму товара, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

В частности, гражданам рекомендуется изучить наименование продукта. Если при изготовлении мороженого использовались заменители молочного жира, это должно быть указано в названии. При этом наименование такого продукта должно включать полное понятие "мороженое с заменителем молочного жира", а в маркировке не должно присутствовать слов "молочное", "сливочное" или "пломбир". Также в ведомстве отметили, что вес порции должен измеряться в граммах, а не в миллилитрах.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в составе мороженого допускается присутствие натуральных стабилизаторов и загустителей, так как они позволяют продукту держать форму, и, как правило, их содержание находится в пределах гигиенической нормы.

По данным ведомства, качественное мороженое должно "откалываться", так как хорошо закаленная мороженая масса всегда плотной консистенции. В то же время мягкое мороженое не проходит стадию закаливания и поэтому имеет небольшой срок хранения. Кроме того, мороженое не должно быть деформировано, так как потеря формы свидетельствует о нарушении режима хранения либо об истечении срока годности продукта. Некачественное мороженое также отличают белый налет и кристаллики льда.

Отмечается, что значительно дешевле будет стоить мороженое с растительными жирами, потому что вместо натуральных сливок в его состав добавляются пальмовое масло или иные виды растительных жиров. При этом в ведомстве подчеркнули, что обнаружить содержание растительных жиров при покупке невозможно, это можно сделать лишь при исследовании образцов в лаборатории.