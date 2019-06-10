Соревнования по информационной безопасности пройдут на IT-форуме в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июня. /ТАСС/. Соревнования по информационной безопасности "Ugra CTF-2019" в понедельник и вторник пройдут в ходе XI международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске. В них примут участие школьники и студенты Ханты-Мансийского автономного округа и Москвы, сообщили ТАСС организаторы форума.

"В ходе IT-форума 10-11 июня состоятся соревнования по информационной безопасности. В них примут участие 45 ребят. В составе команд воспитанники общеобразовательных учреждений городов Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Сургута, Урая, Югорска. Также заявилась команда из Москвы", - сказал собеседник агентства.

Команды сформированы из участников, показавших лучшие результаты в отборочных соревнованиях в апреле. "Честь своих городов на "Ugra CTF-2019" будут защищать сильнейшие игроки отборочных соревнований. В апреле текущего года в них приняли участие 254 школьника и студента в составе 71 команды из 13 городов и районов округа, а также команды из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска", - уточнил собеседник.

Соревнования пройдут на площадке Югорского государственного университета. Подведение итогов и награждение состоится 11 июня в ходе IT-форума.

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. В 2019 году форум проходит 10-11 июня, основная тема - "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС". Организаторы ожидают, что в 2019 году форум посетят более 4 тыс. участников из 52 стран и 60 регионов России. В 2018 году на мероприятие приехали более 3 тыс. человек из 55 стран и 43 субъектов РФ.

Генеральные партнеры IT-форума: Ростелеком, Лукойл, ПРАЙМ ГРУП, Славнефть-Мегионнефтегаз. ТАСС - генеральный информационный партнер IT-форума.