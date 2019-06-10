Жители Хайнаня установили мировой рекорд Гиннесса по сбору плодов личи

ХАЙКОУ, 10 июня. /ТАСС/. Команда жителей из китайской южной провинции Хайнань в составе 12 человек попала в Книгу рекордов Гиннесса после того, как в течение одного часа собрала более 758 кг плодов личи. Об этом говорится на официальном сайте местной администрации.

Рекорд был установлен в мае 2018 года в городе Хайкоу - административном центре провинции. Как сообщается, первоначально планировалось собрать 300 кг, однако хайнаньцы удвоили этот показатель и за 60 минут собрали 758 кг 150 грамм спелых плодов.

Плантации личи на острове охватывают свыше 66,6 кв. км. Сезон созревания этого фрукта приходится на начало мая. Согласно прогнозам местных фермеров, в этом году объем производства личи на Хайнане достигнет 55 тыс. тонн.

Любители сочных плодов ценят фрукт не только за душистый аромат, приятный, сладковатый вкус, но и за высокое содержание селена, оказывающего положительное воздействие на иммунитет.

В последние годы помимо магазинов оптовой и розничной торговли, личи можно приобрести в Сети - многие интернет-торговые площадки, в частности Juhuasuan и T-mall принимают заказы в онлайн с доставкой на дом.