Пограничная полиция Молдавии отказала во въезде журналистам "Пятого канала"

КИШИНЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Пограничная полиция Молдавии отказала во въезде в страну съемочной группе российского "Пятого канала". Как сообщили корреспонденту ТАСС в понедельник источники в аэропорту Кишинева, в настоящий момент их собираются депортировать. Глава пресс-службы пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки, с которой связался корреспондент ТАСС, указала, что пока не располагает сведениями об инциденте.

"Как только у нас будет информация, мы сообщим ее представителям СМИ", - пообещала Новицки.

Это не первый случай запрета на въезд российским журналистам. Ранее пограничная полиция Молдавии отказывала во въезде в республику съемочным группам НТВ и "Россия-1", а также журналистам "Комсомольской правды" и других изданий, которые планировали взять интервью у президента страны Игоря Додона.

Администрация президента Молдавии решительно осудила действия полиции, обвинив правительство в ограничении доступа журналистов к информации, а также новом выпаде в адрес РФ.